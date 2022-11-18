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Прем'єр Польщі про Пшеводув: Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 20:50

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію.

Про це Моравецький сказав у щотижневому подкасті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio Lublin.

Польський прем’єр нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша подібна кризова ситуація, навівши як приклад спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон минулого року.

"Ми ще не знаємо на 100 відсотків точних обставин і причин інциденту в Переводові, але ми точно знаємо першопричину, основну причину, і це - російська агресія проти України", – наголосив Моравецький.

Він додав, що "сьогодні є один-єдиний спосіб втягнути Польщу у війну і цей спосіб – повернутися спиною до України", оскільки в такому разі вона рано чи пізно "потрапить у величезну залежність від Росії".

"Якщо Україна потрапить у таку залежність, нам не треба буде робити абсолютно нічого, щоб спровокувати війну – війна прийде до нас сама. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством", – зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький запевнив, що Польща готова до подібних ситуацій, як у Пшеводуві, а на різні можливості гібридної війни, яку Росія може вести проти нас, "у нас є відповіді".

ВІДЕО ДНЯ

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Також він заявив, що розуміє твердження українського колеги Володимира Зеленського, який говорив про непричетність України до падіння ракети в селищі Пшеводув у вівторок, унаслідок чого загинули дві людини.

Теми: ПольщаРосіявійна
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