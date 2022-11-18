Премьер Польши о Пшеводуве: Если не будем поддерживать Украину, война придет к нам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что падение ракеты в поселке Пшеводув подчеркивает: если перестать поддерживать Украину, война придет на польскую территорию.

Об этом Моравецкий сказал в еженедельном подкасте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio Lublin.

Польский премьер напомнил, что инцидент в Пшеводуве - не первая подобная кризисная ситуация, приведя в пример попытки мигрантов пробраться через польско-белорусскую границу в прошлом году.

"Мы еще не знаем на 100 процентов точных обстоятельств и причин инцидента в Переводове, но мы точно знаем первопричину, основную причину, и это - российская агрессия против Украины", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что "сегодня есть один-единственный способ втянуть Польшу в войну и этот способ - повернуться спиной к Украине", поскольку в таком случае она рано или поздно "попадет в огромную зависимость от России".

"Если Украина попадет в такую зависимость, нам не надо будет делать абсолютно ничего, чтобы спровоцировать войну - война придет к нам сама. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", - отметил премьер Польши.

Моравецкий заверил, что Польша готова к подобным ситуациям, как в Пшеводуве, а на различные возможности гибридной войны, которую Россия может вести против нас, "у нас есть ответы".

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Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Также он заявил, что понимает утверждение украинского коллеги Владимира Зеленского, который говорил о непричастности Украины к падению ракеты в селе Пшеводув во вторник, в результате чего погибли два человека.