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Зеленський: Енергетики працюють, аварійних відключень вже значно менше

Євген КізіловП'ятниця, 18 листопада 2022, 22:59
Зеленський: Енергетики працюють, аварійних відключень вже значно менше
володимир зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що аварійні бригади успішно ліквідовують наслідки російських бомбардувань енергетичної інфраструктури України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соціальних мережах

Пряма мова: "Протягом всієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому сьогодні аварійних відключень вже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосували більшою мірою на Одещині та в Києві".

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Деталі: За словами Зеленського, важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах та в столиці. "Київщина й Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина", - додав президент.

Що передувало: НЕК "Укренерго" повідомила, що 19 листопада у всіх регіонах України діятимуть лише планові відключення електроенергії з 0:00 до 2:00 та з 8:00 до 24:00. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються.

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Теми: енергетикаЗеленський
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