Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Энергетики работают, аварийных отключений уже значительно меньше

Евгений КизиловПятница, 18 ноября 2022, 22:59
Зеленский: Энергетики работают, аварийных отключений уже значительно меньше
владимир зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что аварийные бригады успешно ликвидируют последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в социальных сетях

Прямая речь: "В течение всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества, благодаря чему сегодня аварийных отключений уже значительно меньше. По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применили в большей степени в Одесской области и в Киеве".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в целом в 17 регионах и в столице. "Киевщина и Киев, очень трудно - Одесская область, а еще Винницкая и Тернопольская области", - добавил президент.

Что предшествовало: НЭК "Укрэнерго" сообщила, что 19 ноября во всех регионах Украины будут действовать только плановые отключения электроэнергии с 0:00 до 2:00 и с 8:00 до 24:00. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: энергетикаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: