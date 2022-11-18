Зеленский: Энергетики работают, аварийных отключений уже значительно меньше

Президент Владимир Зеленский сообщил, что аварийные бригады успешно ликвидируют последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в социальных сетях

Прямая речь: "В течение всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества, благодаря чему сегодня аварийных отключений уже значительно меньше. По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применили в большей степени в Одесской области и в Киеве".

Детали: По словам Зеленского, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в целом в 17 регионах и в столице. "Киевщина и Киев, очень трудно - Одесская область, а еще Винницкая и Тернопольская области", - добавил президент.

Что предшествовало: НЭК "Укрэнерго" сообщила, что 19 ноября во всех регионах Украины будут действовать только плановые отключения электроэнергии с 0:00 до 2:00 и с 8:00 до 24:00. Дополнительные аварийные отключения не прогнозируются.