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ЗСУ зруйнували пункт базування окупантів на Кінбурнській косі – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловСубота, 19 листопада 2022, 00:37
Фото: ОК "Південь"

На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, повідомили в ОК "Південь".

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано".

Деталі: Військові кажуть, що саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 83 460 військових, 2 879 танків, 5 808 бойових броньованих машин та 1 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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