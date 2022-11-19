ЗСУ зруйнували пункт базування окупантів на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
Субота, 19 листопада 2022, 00:37
На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів, повідомили в ОК "Південь".
Джерело: ОК "Південь" у Facebook
Дослівно: "Демілітарізовано 7 рашистів та 2 одиниці авто-бронетехніки, пункт базування зруйновано".
Деталі: Військові кажуть, що саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані.
Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 83 460 військових, 2 879 танків, 5 808 бойових броньованих машин та 1 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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