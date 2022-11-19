ВСУ разрушили пункт базирования оккупантов на Кинбурнской косе - ОК "Юг"

На Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов, сообщили в ОК "Юг".

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Демилитаризовано 7 рашистов и 2 единицы авто-бронетехники, пункт базирования разрушен".

Детали: Военные говорят, что именно оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 83 460 военных, 2 879 танков, 5 808 боевых бронированных машин и 1 535 БПЛА оперативно-тактического уровня.