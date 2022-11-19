Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 09:22
Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА
стельмашенко на параді 9 травня 2021 року

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Джерело: місцеве видання "Мост", Стельмашенко у Facebook

Деталі: Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

Реклама:

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому.

Перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, пізніше - нардепа від БПП Віталія Чепіноги. 

Стельмашенко відреагував на публічність свого призначення і розповів, що навесні виїхав з окупованого Херсона та мобілізувався до лав ЗСУ, де продовжує служити. А після деокупації облцентру його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.

ВІДЕО ДНЯ

Також він каже, що працював у Херсоні волонтером, а потім виїхав разом із сім’єю на вільну територію, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".

Пряма мова Стельмашенка: "Стосовно ОПЗЖ, я один із перших в країні і ще до офіційної заборони партії зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію і вийти із партії, тому що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії, на національному рівні. Публічно осудили вторгнення. Хочу наголосити на, тому що зробили це в окупованому місті і за ці дії разом з колегами ми могли поїхати на "підвал". Але ні я, ні колеги не могли поступити по іншому...

...Якщо є факти, або публічні питання стосовно моєї поведінки як публічної особи, буду намагатись на них відповісти тут або у житті. Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю що ніколи не зраджував своїм принципам та Батьківщині".

Теми: Херсонська областьОПЗЖ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: