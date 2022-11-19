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Депутата від ОПЗЖ призначили радником голови Херсонської ОВА

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 10:22
стельмашенко на параді 9 травня 2021 року

Депутат Херсонської міської ради від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації Ярослава Янушевича.

Джерело: місцеве видання "Мост", Стельмашенко у Facebook

Деталі: Наближені до Стельмашенка люди повідомили ЗМІ, що його на цю посаду "просував шведський бізнесмен з російським бекграундом Карл Стурен".

"Мост" наголошує, що радити Стельмашенко буде в сфері житлово-комунального господарства, де він майже ніколи не працював, а "єдиним дотичним досвідом Стельмашенка є керівництво КП "Гарантія", яке прибирало парки", там він працював 10 років тому.

Перед вступом до ОПЗЖ з 2012 по 2014 роки був помічником колаборанта Володимира Сальдо, пізніше - нардепа від БПП Віталія Чепіноги. 

Стельмашенко відреагував на публічність свого призначення і розповів, що навесні виїхав з окупованого Херсона та мобілізувався до лав ЗСУ, де продовжує служити. А після деокупації облцентру його відправили до ВЦА відновлювати критичну інфраструктуру.

Також він каже, що працював у Херсоні волонтером, а потім виїхав разом із сім’єю на вільну територію, де "одразу повідомив ЗСУ та пройшов поліграф".

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Пряма мова Стельмашенка: "Стосовно ОПЗЖ, я один із перших в країні і ще до офіційної заборони партії зібрав колег і запропонував розпустити міську фракцію і вийти із партії, тому що відчував особисту відповідальність за ганебну поведінку деяких членів партії, на національному рівні. Публічно осудили вторгнення. Хочу наголосити на, тому що зробили це в окупованому місті і за ці дії разом з колегами ми могли поїхати на "підвал". Але ні я, ні колеги не могли поступити по іншому...

...Якщо є факти, або публічні питання стосовно моєї поведінки як публічної особи, буду намагатись на них відповісти тут або у житті. Я робив помилки, мабуть, як будь-яка людина у світі, але точно знаю що ніколи не зраджував своїм принципам та Батьківщині".

Теми: Херсонська областьОПЗЖ
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