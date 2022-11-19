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Депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОГА

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 10:22
стельмашенко на параде 9 мая 2021 года

Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: местное издание "Мост", Стельмашенко в Facebook

Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".

"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.

Перед вступлением в ОПЗЖ с 2012 по 2014 годы был помощником коллаборанта Владимира Сальдо, позже - нардепа от БПП Виталия Чепиноги. 

Стельмашенко отреагировал на публичность своего назначения и рассказал, что весной выехал из оккупированного Херсона и мобилизовался в ряды ВСУ, где продолжает служить. А после деоккупации облцентра его отправили в ВГА восстанавливать критическую инфраструктуру.

Также он говорит, что работал в Херсоне волонтером, а потом выехал вместе с семьей на свободную территорию, где "сразу сообщил ВСУ и прошел полиграф".

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Прямая речь Стельмашенко: "Относительно ОПЗЖ, я один из первых в стране и еще до официального запрета партии собрал коллег и предложил распустить городскую фракцию и выйти из партии потому что чувствовал личную ответственность за позорное поведение некоторых членов партии, на национальном уровне. Публично осудили вторжение. Хочу подчеркнуть, что сделали это в оккупированном городе и за эти действия вместе с коллегами мы могли поехать на "подвал". Но ни я, ни коллеги не могли поступить иначе...

...Если есть факты, или публичные вопросы относительно моего поведения как публичного лица, буду пытаться на них ответить здесь или в жизни. Я делал ошибки, пожалуй, как любой человек в мире, но точно знаю, что никогда не изменял своим принципам и Родине".

Темы: Херсонская областьОПЗЖ
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