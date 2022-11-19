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Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 10:44
Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя
відновлення світла у запоріжжі, фото міськради

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста, припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів.

Джерело: очільник ОВА Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи.

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Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня (19 листопада – ред.)".

Нагадаємо: Росіяни у п’ятницю ввечері завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.

Теми: Запоріжжяобстріл
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