Після ракетного удару зникло опалення у 120 багатоповерхівках Запоріжжя

Наслідком нічного ворожого удару по Запоріжжю стало порушення теплопостачання в одному з районів міста, припинення подачі теплоносія у 123 багатоповерхових будинки, в яких проживає понад 17 тисяч абонентів.

Джерело: очільник ОВА Олександр Старух

Пряма мова Старуха: "Якими б аргументами не прикривалися російські загарбники, їх терористичні дії насправді спрямовані на створення гуманітарної катастрофи.

Аварійні служби та тепловики ведуть необхідні роботи. У 60 будинків тепло уже пішло. Орієнтовний час повного відновлення теплопостачання - 23:00 сьогоднішнього дня (19 листопада – ред.)".

Нагадаємо: Росіяни у п’ятницю ввечері завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі.