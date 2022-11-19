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После ракетного удара исчезло отопление в 120 многоэтажках Запорожья

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 11:44
восстановление света в Запорожье, фото горсовета

Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города, прекращение подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов.

Источник: глава ОВА Александр Старух

Прямая речь Старуха: "Какими бы аргументами не прикрывались российские захватчики, их террористические действия на самом деле направлены на создание гуманитарной катастрофы.

Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пошло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения - 23:00 сегодняшнего дня (19 ноября - ред.)".

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Темы: Запорожьеобстрел
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