После ракетного удара исчезло отопление в 120 многоэтажках Запорожья
Суббота, 19 ноября 2022, 11:44
Следствием ночного вражеского удара по Запорожью стало нарушение теплоснабжения в одном из районов города, прекращение подачи теплоносителя в 123 многоэтажных дома, в которых проживает более 17 тысяч абонентов.
Источник: глава ОВА Александр Старух
Прямая речь Старуха: "Какими бы аргументами не прикрывались российские захватчики, их террористические действия на самом деле направлены на создание гуманитарной катастрофы.
Аварийные службы и тепловики ведут необходимые работы. В 60 домов тепло уже пошло. Ориентировочное время полного восстановления теплоснабжения - 23:00 сегодняшнего дня (19 ноября - ред.)".
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