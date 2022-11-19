У Литві зібрали кошти на другий морський дрон для України з назвою "PEACE Да"

У Литві зібрали кошти на другий морський безпілотник для України, збір на третій дрон – у процесі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Литовці в ударі. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще $250 тис. на другий під назвою "Yes to peace" ("Так миру") або "PEACE Да" ("PEACE Да").

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І вже маємо 40 тисяч євро на третій - "Герцог миру" ("PEACE Дюк").

Це буде найкраще тріо з часів 3-х тенорів" - написав Тапінас.

Раніше повідомлялося, що і Литві купили для України морський безпілотник на зібрані раніше 250 тисяч доларів і обрали йому промовисту назву.

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Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.