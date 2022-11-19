В Литве собрали средства на морской дрон для Украины с названием "PEACE Да"

В Литве собрали средства на второй морской беспилотник для Украины, сбор на третий дрон - в процессе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Литовцы в ударе. После предоставления Украине морского беспилотника "PEACE Дец" мы собрали еще $250 тыс. на второй под названием "Yes to peace" ("Да миру") или "PEACE Да" ("PEACE Да").

И уже имеем 40 тысяч евро на третий - "Герцог мира" ("PEACE Дюк").

Это будет лучшее трио со времен 3-х теноров" - написал Тапинас.

Ранее сообщалось, что и Литве купили для Украины морской беспилотник на собранные ранее 250 тысяч долларов и выбрали ему красноречивое название.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, средства будут переданы через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя дрона, который профинансировали.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.