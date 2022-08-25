Резніков очікує на хороші новини з фронту до кінця року

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що до кінця 2022 року українці матимуть "хороші новини" щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна – сказати не може.

Джерело: Олексій Резніков в інтерв’ю Військовому телебаченню до Дня Незалежності України

Пряма мова: "Мені важко говорити: на роки, на рік, на місяць (війна – ред.) – тому що це все одно будуть тільки мої припущення. Дуже багато чинників, які приведуть нас до перемоги. Ми точно до неї прийдемо. Питання: коли і якою ціною.

При наявності у нас волі, бажання, готовності та вміння захищати себе нам потрібні ще інші види ресурсу – це зброя, набої, гроші для фінансування держави та багато інших речей.

Ми сьогодні маємо шанси перемогти скорше і дешевше з точки зору українських втрат, завдяки партнерському альянсу".

Деталі: Резніков зазначив, що Україна отримує підтримку і від НАТО, і на двосторонніх засадах.

За його словами, партнери готові підтримувати Україну і на довгострокову перспективу.

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Пряма мова: "Я обізнаний або добре проінформований оптиміст, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемоги.

Перемога – що ми не дали захопити Київ. Перемога – що ми не дали захопити Харків. Ми не дали захопити Суми й Чернігів і звільнили їх. Ми звільнили острів Зміїний. Ми добилися того, що українське зерно почало виходити з наших портів у відкритий світ.

Тобто у нас є вже перемоги, але нам хочеться більше. Я маю надію, що ми побачимо ці перемоги".

Деталі: Як "оптиміст", міністр сподівається, що Україна отримає ракетні системи до HIMARS із більшою дальністю ураження. Україна буде посилювати протикорабельні комплекси. Країна вже має ракети, які "засліплюють" радари.

Резніков зазначив, що українські військові вже навчаються у західних партнерів.

Він назвав своїми наступними найбільшими завданнями танки та літаки.