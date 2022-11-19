Російські винищувачі "непрофесійно і небезпечно" наблизились до кораблів НАТО на Балтиці

Два російські винищувачі здійснили в четвер непрофесійний і небезпечний проліт над кораблями Постійної військово-морської групи НАТО, які виконують планові операції в Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Об’єднаного військово-морського командування НАТО.

Пілоти російських літаків не відреагували на повідомлення сил НАТО.

Як повідомляється, російські машини пролетіли на висоті близько 90 метрів над кораблями.

"НАТО визнав взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася у заздалегідь відомому небезпечному районі, який був активізований для проведення навчань ППО, а також з огляду на висоту та близькість літаків. Взаємодія підвищувала ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, сили НАТО діяли відповідально, виконуючи свою місію, у повній відповідності до міжнародних повітряних та морських правил.

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання в законну діяльність Альянсу в цьому районі, що загрожує безпеці наших літаків, кораблів або їхніх екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить жодної загрози" - наголосили в командуванні.

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Нагадаємо, у пустелі Мохаве, що в американському штаті Каліфорнія, відбулися двотижневі навчання "Проєкт конвергенція", учасники яких відпрацьовували умови вторгнення Росії в Європу.