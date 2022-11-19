Російські винищувачі "непрофесійно і небезпечно" наблизились до кораблів НАТО на Балтиці

Два російські винищувачі здійснили в четвер непрофесійний і небезпечний проліт над кораблями Постійної військово-морської групи НАТО, які виконують планові операції в Балтійському морі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Об’єднаного військово-морського командування НАТО.

Пілоти російських літаків не відреагували на повідомлення сил НАТО.

Реклама:

Як повідомляється, російські машини пролетіли на висоті близько 90 метрів над кораблями.

"НАТО визнав взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася у заздалегідь відомому небезпечному районі, який був активізований для проведення навчань ППО, а також з огляду на висоту та близькість літаків. Взаємодія підвищувала ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, сили НАТО діяли відповідально, виконуючи свою місію, у повній відповідності до міжнародних повітряних та морських правил.

ВІДЕО ДНЯ

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання в законну діяльність Альянсу в цьому районі, що загрожує безпеці наших літаків, кораблів або їхніх екіпажів. НАТО не прагне конфронтації і не становить жодної загрози" - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, у пустелі Мохаве, що в американському штаті Каліфорнія, відбулися двотижневі навчання "Проєкт конвергенція", учасники яких відпрацьовували умови вторгнення Росії в Європу.