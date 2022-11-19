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Российские истребители "непрофессионально и опасно" приблизились к кораблям НАТО на Балтике

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 15:20

Два российских истребителя совершили в четверг непрофессиональный и опасный пролет над кораблями Постоянной военно-морской группы НАТО, которые выполняют плановые операции в Балтийском море.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Объединенного военно-морского командования НАТО.

Пилоты российских самолетов не отреагировали на сообщение сил НАТО.

Как сообщается, российские машины пролетели на высоте около 90 метров над кораблями.

"НАТО признал взаимодействие опасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в заранее известном опасном районе, который был активизирован для проведения учений ПВО, а также учитывая высоту и близость самолетов. Взаимодействие повышало риск просчетов, ошибок и несчастных случаев", - говорится в сообщении.

Как сообщается, силы НАТО действовали ответственно, выполняя свою миссию, в полном соответствии с международными воздушными и морскими правилами.

"НАТО должным образом будет реагировать на любое вмешательство в законную деятельность Альянса в этом районе, что угрожает безопасности наших самолетов, кораблей или их экипажей. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет никакой угрозы", - отметили в командовании.

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Напомним, в пустыне Мохаве, что в американском штате Калифорния, состоялись двухнедельные учения "Проект конвергенция", участники которых отрабатывали условия вторжения России в Европу.

Темы: НАТОРосcия
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