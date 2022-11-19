Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині, 5 поранених

У смт Білозерка на Херсонщині російські війська обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба, поранено 5 осіб.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "Російські терористи обстріляли гуманітарну точку під час роздачі хліба. Сталося це в Білозерці на Херсонщині.

Внаслідок підступного обстрілу поранено 5 осіб".

Деталі: Тимошенко також уточнив, що внаслідок наїзду автомобіля на міну на відрізку дороги між населеними пунктами Берислав-Зміївка у п’ятницю одна особа загинула, ще одну травмовано.

Що передувало: Раніше стало відомо, що у Бериславському районі на Херсонщині внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинули та поранені цивільні.