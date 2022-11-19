Оккупанты обстреляли гуманитарную точку на Херсонщине, 5 раненых
Суббота, 19 ноября 2022, 16:33
В пгт Белозерка на Херсонщине российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба, ранены 5 человек.
Источник: замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Дословно: "Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке на Херсонщине.
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В результате коварного обстрела ранены 5 человек".
Детали: Тимошенко также уточнил, что в результате наезда автомобиля на мину на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змеевка в пятницу один человек погиб, еще один травмирован.
Что предшествовало: Ранее стало известно, что в Бериславском районе Херсонской области в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибли и ранены гражданские.
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