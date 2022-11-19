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У Міненерго спростували "панічні заяви": ситуація складна, але контрольована

Катерина ТищенкоСубота, 19 листопада 2022, 20:04
У Міненерго спростували панічні заяви: ситуація складна, але контрольована
ілюстративне фото Pixabay

Міністерство енергетики запевняє, що ситуація з енергопостачанням в Україні складна, але контрольована.

Джерело: Міністерство енергетики України

Дослівно: "Спростовуючи панічні заяви, що ширяться соціальними мережами та інтернет-ЗМІ, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована.

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Запроваджені аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дають можливість стабілізовувати енергосистему, проводити ремонтні та відновлювальні роботи".

Деталі: Міністерство закликало українців зменшити навантаження на мережу.

"Маємо досягнути показника добровільного скорочення споживання кожною родиною на рівні 25%", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало: Раніше британська телерадіокомпанія ВВС за підсумками інтерв’ю Тімченка повідомила, що він закликав українців подумати про виїзд з країни, щоб зменшити навантаження на енергомережі країни.

У ДТЕК заявили, що Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон.

Теми: енергетикаМінпаливенерго
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