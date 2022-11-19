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В Минэнерго опровергли "панические заявления": ситуация сложная, но контролируемая

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 20:04
В Минэнерго опровергли панические заявления: ситуация сложная, но контролируемая
иллюстративное фото Pixabay

Министерство энергетики уверяет, что ситуация с энергоснабжением в Украине сложная, но контролируемая.

Источник: Министерство энергетики Украины

Дословно: "Опровергая панические заявления, которые распространяются в социальных сетях и интернет-СМИ, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая.

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Введенные аварийные и почасовые графики отключения электроэнергии дают возможность стабилизировать энергосистему, проводить ремонтные и восстановительные работы".

Детали: Министерство призвало украинцев уменьшить нагрузку на сеть.

"Нужно достичь показателя добровольного сокращения потребления каждой семьей на уровне 25%", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: Ранее британская телерадиокомпания ВВС по итогам интервью Тимченко сообщила, что он призвал украинцев подумать о выезде из страны, чтобы уменьшить нагрузку на энергосети страны.

в ДТЕК заявили, что Тимченко не призывал украинцев выезжать за границу.

Темы: энергетикаМинтопэнерго
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