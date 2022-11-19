Росія домовилася з Іраном про виробництво дронів – WP

Іран та Росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території.

Джерело: The Washington Post із посиланням на дані розвідок США та інших західних країн

Деталі: За інформацією видання, Москва непублічно досягла угоди з Тегераном про початок виробництва сотень безпілотників на території РФ.

Як повідомили троє посадовців на умовах анонімності, російські та іранські чиновники завершили угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада, і обидві країни швидко рухаються до передачі проєктів і ключових компонентів, що може дозволити почати виробництво протягом декількох місяців.

Для Москви ця угода може задовольнити гостру потребу в високоточних боєприпасах, яких не вистачає після дев'яти місяців бойових дій. За словами офіційних осіб, угода також пропонує суттєві економічні та політичні вигоди для Ірану.

Лідери Ірану можуть вважати, що вони зможуть уникнути нових санкцій, якщо безпілотники будуть фізично зібрані в Росії, вважають чиновники.

Російські заводи раніше провели незначні переробки деяких із придбаних у Ірану безпілотників, змінивши, наприклад, назву і колірну гамму, щоб вони більше нагадували російські. Але до цього часу не було власного виробництва БПЛА іранської розробки на російській землі, пише видання.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: