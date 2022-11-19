Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP

Катерина ТищенкоСуббота, 19 ноября 2022, 21:50
Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP
Остатки купленного Россией иранского дрона, иллюстративное фото ОК "Юг"

Иран и Россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории.

Источник: The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других западных стран

Детали: По информации издания, Москва непублично достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории РФ.

Реклама:

Как сообщили трое чиновников на условиях анонимности, российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, и обе страны быстро движутся к передаче проектов и ключевых компонентов, что может позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

Для Москвы эта сделка может удовлетворить острую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев боевых действий. По словам официальных лиц, соглашение также предлагает существенные экономические и политические выгоды для Ирана.

Лидеры Ирана могут считать, что они смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, считают чиновники.

ВИДЕО ДНЯ

Российские заводы ранее провели незначительные переработки некоторых из приобретенных у Ирана беспилотников, изменив, например, название и цветовую гамму, чтобы они больше напоминали российские. Но до сих пор не было собственного производства БПЛА иранской разработки на российской земле, пишет издание.

Предыстория:

Темы: РосcияИраноружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: