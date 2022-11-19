Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP

Иран и Россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории.

Источник: The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других западных стран

Детали: По информации издания, Москва непублично достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории РФ.

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Как сообщили трое чиновников на условиях анонимности, российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, и обе страны быстро движутся к передаче проектов и ключевых компонентов, что может позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

Для Москвы эта сделка может удовлетворить острую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев боевых действий. По словам официальных лиц, соглашение также предлагает существенные экономические и политические выгоды для Ирана.

Лидеры Ирана могут считать, что они смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, считают чиновники.

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Российские заводы ранее провели незначительные переработки некоторых из приобретенных у Ирана беспилотников, изменив, например, название и цветовую гамму, чтобы они больше напоминали российские. Но до сих пор не было собственного производства БПЛА иранской разработки на российской земле, пишет издание.

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