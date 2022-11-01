Світло відключають у 9 регіонах, Росія продовжить енерготерор – Зеленський
В Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання та електропостачання, але стабілізаційні відключення електрики тривають у девʼяти регіонах, а Росія не припинить спроб руйнувати нормальне життя.
Джерело: президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 листопада
Пряма мова: "Станом на цей час можемо ми прозвітувати, що для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики.
Стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень".
Деталі: Президент нагадав, що неперервно тривають відновлювальні роботи й на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні України.
У Харківській області вже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання.
Пряма мова: "Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не зважають на видатки на енерготерор".
Передісторія:
- Росія з 10 жовтня здійснила низку масованих атак на енергетичні об'єкти України, остання з яких була вранці 31 жовтня. РФ серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- 1 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру, але закликав українців вже зараз почати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у столиці розгорнуть близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.
- Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключив повного відключення електроенергії та опалення у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетичної інфраструктури.