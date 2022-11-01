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Світло відключають у 9 регіонах, Росія продовжить енерготерор – Зеленський

Олена РощінаВівторок, 1 листопада 2022, 22:14
Світло відключають у 9 регіонах, Росія продовжить енерготерор – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

В Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання та електропостачання, але стабілізаційні відключення електрики тривають у девʼяти регіонах, а Росія не припинить спроб руйнувати нормальне життя.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 1 листопада

Пряма мова: "Станом на цей час можемо ми прозвітувати, що для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також і технічну можливість постачання електрики. 

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Стабілізаційні відключення тривають у девʼяти регіонах України. Енергетики й місцева влада роблять усе, щоб скоротити час відключень".

Деталі: Президент нагадав, що неперервно тривають відновлювальні роботи й на територіях, які були звільнені від окупантів: на Харківщині, на Донбасі, на півдні України. 

У Харківській області вже понад 20 тисяч споживачів у звільнених районах отримали постачання газу. У Вовчанську, Балаклії та інших містах відновлюються системи для теплопостачання.

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Пряма мова: "Ми зробимо все, щоб дати людям електрику й тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Вони не зважають на видатки на енерготерор".

Передісторія:

Теми: Зеленськийелектроенергіяопаленнявійна
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