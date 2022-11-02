ППО збила три ракети Х-59, які зранку атакували Одещину

Зранку 2 листопада сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети Х-59, випущені з літаків Су-30 в напрямку Одещини.

Джерело: Одеська міська рада в Telegram та речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram

Дослівно міськрада: "На світанку по Одещині ворог спрямував три крилаті ракети Х-59. З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області. Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем".

Що цьому передувало: Під час ворожої атаки в ніч з 1 на 2 листопада повітряні сили збили 12 з 13 дронів-камікадзе "Shahed-136", 6 з них ліквідували на Дніпропетровщині, ще 6 – на підступах до Києва.