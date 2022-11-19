На Сумщині не зафіксували ворожих обстрілів минулої доби – ОВА

У Сумській області минулої доби не було зафіксовано ворожих обстрілів.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Пряма мова: "…один із небагатьох днів, коли на прикордонні Сумщини панувала тиша.

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Протягом дня не було ворожих обстрілів".

Нагадаємо: З початку війни загарбники не припиняли обстрілів Сумської області, зокрема, під постійним вогнем росіян знаходиться прикордонна зона.

Відтак, за добу 14 листопада по прикордонню регіону окупанти випустили 264 мін, ракет та снарядів.