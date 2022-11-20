На Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки - ОВА
Воскресенье, 20 ноября 2022, 00:24
В Сумской области за прошедшие сутки не было зафиксировано вражеских обстрелов.
Источник: председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "...один из немногих дней, когда на границе Сумщины царила тишина.
В течение дня не было вражеских обстрелов".
Напомним: С начала войны захватчики не прекращали обстрелов Сумской области, в частности, под постоянным огнем россиян находится пограничная зона.
Следовательно, за сутки 14 ноября по приграничью региона оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов.