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На Сумщине не зафиксировали вражеских обстрелов за прошедшие сутки - ОВА

Воскресенье, 20 ноября 2022, 00:24
Дмитрий Живицкий, фото из Facebook

В Сумской области за прошедшие сутки не было зафиксировано вражеских обстрелов.

Источник: председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "...один из немногих дней, когда на границе Сумщины царила тишина.

В течение дня не было вражеских обстрелов".

Напомним: С начала войны захватчики не прекращали обстрелов Сумской области, в частности, под постоянным огнем россиян находится пограничная зона.

Следовательно, за сутки 14 ноября по приграничью региона оккупанты выпустили 264 мин, ракет и снарядов.

Темы: Сумская областьвойна
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