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Загарбники намагаються посилити позиції на окупованих територіях – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 20 листопада 2022, 04:28
фото: Getty Images

Інститут вивчення війни (ISW), за наявними даними, повідомляє, що російські загарбники пробують посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона.

Джерело: ISW

Деталі: За даними інституту, російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу, відведеного з Херсонської області, та мобілізованих військовослужбовців.

Експерти з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що російські війська розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

Аналітики припускають, що Росія також залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

Російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.

Представники американської розвідки заявили 19 листопада, що російські та іранські офіційні особи на початку листопада заключили угоду про виробництво іранських безпілотників на російській території.

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Основні висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська починають посилювати свої позиції в окупованих Луганській, Донецькій та східній частині Запорізької областей за рахунок особового складу з Херсонської області та мобілізованих військовослужбовців.
  • Представники розвідки США заявили, що на початку листопада російські та іранські чиновники завершили угоду про виробництво іранських безпілотників на території Росії.
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції на лінії Сватово-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні операції навколо Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на повідомлення про значні втрати в районі Бахмута.
  • Окупанти продовжували укріплювати райони навколо наземних ліній зв'язку на півдні України, борючись з частковою втратою можливості використання мосту через Керченську протоку.
  • Російські ЗМІ продовжували активно обговорювати майбутню другу хвилю мобілізації.
  • Кількість російських ув'язнених, як видається, скоротилася приблизно на 6,5% з січня 2022 року, ймовірно, через інтенсивне вербування у "групу Вагнера".
  • Російська влада працює над встановленням контролю над інформаційним простором на окупованих територіях та ідентифікацією українських партизанів.

Теми: війнаЗбройні сили
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