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Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 04:28
фото: Getty Images

Институт изучения войны (ISW), по имеющимся данным, сообщает, что российские захватчики пробуют усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона.

Источник: ISW

Детали: По данным института, российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военнослужащих.

Эксперты со ссылкой на Генштаб Украины сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и отмечают, что российские войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

Аналитики предполагают, что Россия также привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили учения в Брестской области Беларуси.

Российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.

Представители американской разведки заявили 19 ноября, что российские и иранские официальные лица в начале ноября заключили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.

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Основные выводы аналитиков института:

  • Российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава из Херсонской области и мобилизованных военнослужащих.
  • Представители разведки США заявили, что в начале ноября российские и иранские чиновники завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на территории России.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута.
  • Оккупанты продолжали укреплять районы вокруг наземных линий связи на юге Украины, борясь с частичной потерей возможности использования моста через Керченский пролив.
  • Российские СМИ продолжали активно обсуждать предстоящую вторую волну мобилизации.
  • Количество российских заключенных, как представляется, сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки в "группу Вагнера".
  • Российские власти работают над установлением контроля над информационным пространством на оккупированных территориях и идентификацией украинских партизан.

Темы: войнаВооруженные силы
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