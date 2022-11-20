Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW
Институт изучения войны (ISW), по имеющимся данным, сообщает, что российские захватчики пробуют усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона.
Источник: ISW
Детали: По данным института, российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военнослужащих.
Эксперты со ссылкой на Генштаб Украины сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и отмечают, что российские войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.
Аналитики предполагают, что Россия также привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили учения в Брестской области Беларуси.
Российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.
Представители американской разведки заявили 19 ноября, что российские и иранские официальные лица в начале ноября заключили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.
Основные выводы аналитиков института:
- Российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава из Херсонской области и мобилизованных военнослужащих.
- Представители разведки США заявили, что в начале ноября российские и иранские чиновники завершили соглашение о производстве иранских беспилотников на территории России.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута.
- Оккупанты продолжали укреплять районы вокруг наземных линий связи на юге Украины, борясь с частичной потерей возможности использования моста через Керченский пролив.
- Российские СМИ продолжали активно обсуждать предстоящую вторую волну мобилизации.
- Количество российских заключенных, как представляется, сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки в "группу Вагнера".
- Российские власти работают над установлением контроля над информационным пространством на оккупированных территориях и идентификацией украинских партизан.