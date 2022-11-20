Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW

Институт изучения войны (ISW), по имеющимся данным, сообщает, что российские захватчики пробуют усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона.

Источник: ISW

Детали: По данным института, российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военнослужащих.

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Эксперты со ссылкой на Генштаб Украины сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и отмечают, что российские войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

Аналитики предполагают, что Россия также привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили учения в Брестской области Беларуси.

Российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.

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Представители американской разведки заявили 19 ноября, что российские и иранские официальные лица в начале ноября заключили соглашение о производстве иранских беспилотников на российской территории.

Основные выводы аналитиков института: