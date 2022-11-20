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Туреччина вдарила по базах курдів у Сирії та в Іраку – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 20 листопада 2022, 04:59
Туреччина вдарила по базах курдів у Сирії та в Іраку – ЗМІ
фото: yenisafak

Міністерство оборони Туреччини повідомляє про завдання ударів по базах курдів у Сирії та в Іраку.

Джерело: CNN Turk з посиланням на Міноборони Туреччини

Деталі: У повідомленні зазначають, що це початок "антитерористичної повітряної операції".

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Анкара заявляє, що це відповідь на теракти, які відбулися в країні минулого тижня.

За повідомленням, ЗС Туреччини здійснили повітряні операції в районах Сирії Тель-Ріфат, Маранез, Дербесіє, Малікія, Айн-ель-Араб, Карачок, Айн-Дагне та в Іраку – Синджар, Сулейманія, Канділ.

Що передувало: Вибух у Стамбулі стався на популярній пішохідній вулиці Істікляль вдень у неділю 13 листопада. Місце вибуху розташоване за шість хвилин ходьби від центральної площі Таксим. 

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За останніми даними, внаслідок вибуху загинули 6 осіб і ще 81 отримали поранення, з останніх 39 осіб вже виписали з лікарень після надання допомоги. П’ятеро з госпіталізованих - у реанімації.

Вранці 14 жовтня повідомили про затримання жінки, яка, як вважають правоохоронці, залишила вибухівку на вулиці. 

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу відкинув співчуття Сполучених Штатів з приводу теракту у Стамбулі, натякнувши, що Анкара вбачає у ньому і провину США.

Теми: ТуреччинаСиріяІрак
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