Турция ударила по базам курдов в Сирии и в Ираке – СМИ

Министерство обороны Турции сообщает о нанесении ударов по базам курдов в Сирии и в Ираке.

Источник: CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции

Детали: В сообщении отмечают, что это начало "антитеррористической воздушной операции".

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Анкара заявляет, что это ответ на теракты, которые произошли в стране на прошлой неделе.

По сообщению, ВС Турции осуществили воздушные операции в районах Сирии Тель-Рифат, Маранез, Дербесие, Маликия, Айн-эль-Араб, Карачок, Айн-Дагне и в Ираке – Синджар, Сулеймания, Кандил.

Что предшествовало: Взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим.

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По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных - в реанимации.

Утром 14 октября сообщили о задержании женщины, которая, как считают правоохранители, оставила взрывчатку на улице.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отверг соболезнования Соединенных Штатов по поводу теракта в Стамбуле, намекнув, что Анкара видит в нем и вину США.