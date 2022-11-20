Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция ударила по базам курдов в Сирии и в Ираке – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 05:59
фото: yenisafak

Министерство обороны Турции сообщает о нанесении ударов по базам курдов в Сирии и в Ираке.

Источник: CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции

Детали: В сообщении отмечают, что это начало "антитеррористической воздушной операции".

Анкара заявляет, что это ответ на теракты, которые произошли в стране на прошлой неделе.

По сообщению, ВС Турции осуществили воздушные операции в районах Сирии Тель-Рифат, Маранез, Дербесие, Маликия, Айн-эль-Араб, Карачок, Айн-Дагне и в Ираке – Синджар, Сулеймания, Кандил.

Что предшествовало: Взрыв в Стамбуле произошел на популярной пешеходной улице Истикляль днем в воскресенье 13 ноября. Место взрыва расположено в шести минутах ходьбы от центральной площади Таксим. 

По последним данным, в результате взрыва погибли 6 человек и еще 81 получили ранения, из последних 39 человек уже выписали из больниц после оказания помощи. Пятеро из госпитализированных - в реанимации.

ВИДЕО ДНЯ

Утром 14 октября сообщили о задержании женщины, которая, как считают правоохранители, оставила взрывчатку на улице. 

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу отверг соболезнования Соединенных Штатов по поводу теракта в Стамбуле, намекнув, что Анкара видит в нем и вину США.

Темы: ТурцияСирияИрак
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы

Зеленский: На Луганщине с боями движемся, на Донетчине из-за погоды стало меньше атак

фотоВ Катаре открыли чемпионат мира по футболу

Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов – нардеп

фотоВ России демонстративно задержали двух солдат: отказались ехать на войну

Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба – министр

Все новости...
Турция
Турция меняет требования к страхованию танкеров – это повлияет на поставки нефти из РФ
Эрдоган считает, что проблемы закупки F-16 у США будут решены в ближайшее время
Газовый хаб Турции: как Эрдоган хочет заменить Россию для Европы
Последние новости
03:35
Германия предложила Польше системы ПВО Patriot
02:52
В ВСУ прокомментировали возможность передачи иранских ракет России
01:57
Обстрелы ЗАЭС: МАГАТЭ зафиксировало взрывы вблизи ректоров
00:58
Трамп сказал, что не хочет возвращаться в Twitter
00:24
На Сумщине враг обстреливал общины из артиллерии, минометов, запускал мины – ОВА
23:52
Возле Мелитополя раздались мощные взрывы – мэр
23:19
Россияне обстреляли дом в Харьковской области, под завалами могут быть люди – ОП
22:52
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзит-поллы
22:29
Британия не фиксировала случаев попадания оружия из Украины в руки преступников
22:14
Лидер республиканцев в Палате представителей США хочет сформировать комитет по расследованию действий Китая
Все новости...