Попри масовані ракетні удари про широкий наступ росіян говорити зарано – Повітряні сили

Росіяни завдають масованих ракетних ударів, але про новий широкий наступ не йдеться, запевнив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Росіяни хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів.

Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася.

Зараз лінія бойових зіткнень - все-таки річка Дніпро. Чи може бути ширший наступ - покаже час".

Передісторія: ISW вважає, що російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.