Попри масовані ракетні удари про широкий наступ росіян говорити зарано – Повітряні сили

Росіяни завдають масованих ракетних ударів, але про новий широкий наступ не йдеться, запевнив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Росіяни хочуть поставити певні умови, хочуть схилити до переговорів.

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Про наступ такий відчутний говорити зараз, мабуть, зарано. Але ми бачимо, що на Донбасі відбуваються серйозні бойові дії. Дещо лінія стабілізувалася.

Зараз лінія бойових зіткнень - все-таки річка Дніпро. Чи може бути ширший наступ - покаже час".

Передісторія: ISW вважає, що російські війська, ймовірно, продовжать використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій в Луганській області.