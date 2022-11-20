О широком наступлении россиян говорить рано – Воздушные силы

Россияне наносят массированные ракетные удары, но о новом широком наступлении речь не идет, заверил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам.

О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Несколько линия стабилизировалась.

Сейчас линия боевых столкновений - все-таки река Днепр. Может ли быть более широкое наступление - покажет время".

Предыстория: ISW считает, что российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.