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О широком наступлении россиян говорить рано – Воздушные силы

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 08:06
О широком наступлении россиян говорить рано – Воздушные силы
игнат, фото АРМІЯ INFORM

Россияне наносят массированные ракетные удары, но о новом широком наступлении речь не идет, заверил представитель Воздушных Сил Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Россияне хотят поставить определенные условия, хотят склонить к переговорам.

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О наступлении таком ощутимом говорить сейчас, пожалуй, рано. Но мы видим, что на Донбассе происходят серьезные боевые действия. Несколько линия стабилизировалась.

Сейчас линия боевых столкновений - все-таки река Днепр. Может ли быть более широкое наступление - покажет время".

Предыстория: ISW считает, что российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.

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Темы: Воздушные силы ВСУРосcиявойна
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