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Окупанти вбили ще трьох цивільних на Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 20 листопада 2022, 09:15
Окупанти вбили ще трьох цивільних на Херсонщині
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В Офісі президента повідомили, що за 19 листопада російські окупанти вбили ще трьох цивільних, а поранили – 16.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко

Деталі: За даними влади, жертви серед цивільного населення за суботу, 19 листопада:

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  • Дніпропетровська область - 1 поранений;
  • Донецька область - 2 поранених;
  • Харківська область - 2 поранених;
  • Херсонська область - 3 загиблих, 11 поранених.

Нагадаємо: Вночі 20 листопада у Нікополі по житлових кварталах вдарило щонайменше 40 російських снарядів, постраждав 59-річний чоловік.

Теми: Офіс президентавійнаХерсонська область
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