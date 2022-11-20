Окупанти вбили ще трьох цивільних на Херсонщині
Неділя, 20 листопада 2022, 09:15
В Офісі президента повідомили, що за 19 листопада російські окупанти вбили ще трьох цивільних, а поранили – 16.
Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко
Деталі: За даними влади, жертви серед цивільного населення за суботу, 19 листопада:
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- Дніпропетровська область - 1 поранений;
- Донецька область - 2 поранених;
- Харківська область - 2 поранених;
- Херсонська область - 3 загиблих, 11 поранених.
Нагадаємо: Вночі 20 листопада у Нікополі по житлових кварталах вдарило щонайменше 40 російських снарядів, постраждав 59-річний чоловік.