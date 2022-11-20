Оккупанты убили еще трех гражданских на Херсонщине
Воскресенье, 20 ноября 2022, 10:15
В Офисе президента сообщили, что за 19 ноября российские оккупанты убили еще трех гражданских, а ранили - 16.
Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко
Детали: По данным властей, жертвы среди гражданского населения за субботу, 19 ноября:
- Днепропетровская область - 1 раненый;
- Донецкая область - 2 раненых;
- Харьковская область - 2 раненых;
- Херсонская область - 3 погибших, 11 раненых.
Напомним: Ночью 20 ноября в Никополе по жилым кварталам ударило не менее 40 российских снарядов, пострадал 59-летний мужчина.
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