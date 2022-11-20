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Оккупанты убили еще трех гражданских на Херсонщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 09:15
Оккупанты убили еще трех гражданских на Херсонщине
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В Офисе президента сообщили, что за 19 ноября российские оккупанты убили еще трех гражданских, а ранили - 16.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко

Детали: По данным властей, жертвы среди гражданского населения за субботу, 19 ноября:

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  • Днепропетровская область - 1 раненый;
  • Донецкая область - 2 раненых;
  • Харьковская область - 2 раненых;
  • Херсонская область - 3 погибших, 11 раненых.

Напомним: Ночью 20 ноября в Никополе по жилым кварталам ударило не менее 40 российских снарядов, пострадал 59-летний мужчина.

Темы: Офис президентавойнаХерсонская область
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