Оккупанты убили еще трех гражданских на Херсонщине

В Офисе президента сообщили, что за 19 ноября российские оккупанты убили еще трех гражданских, а ранили - 16.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко

Детали: По данным властей, жертвы среди гражданского населения за субботу, 19 ноября:

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Днепропетровская область - 1 раненый;

Донецкая область - 2 раненых;

Харьковская область - 2 раненых;

Херсонская область - 3 погибших, 11 раненых.

Напомним: Ночью 20 ноября в Никополе по жилым кварталам ударило не менее 40 российских снарядов, пострадал 59-летний мужчина.