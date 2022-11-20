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Росіянам не дає спокою наша ППО, вони намагаються вирахувати позиції – Гуменюк

Роман ПетренкоНеділя, 20 листопада 2022, 10:05
Росіянам не дає спокою наша ППО, вони намагаються вирахувати позиції – Гуменюк
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО FLICKR

Росія намагається вирахувати позиції української протиповітряної оборони, заявила речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Їм (окупантам - ред.) не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту.

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Тому ми завжди просимо не спішити попереджати, що ось в такому регіоні спрацювала ППО, що вибухи, які ви чуєте, - спокійно, працюють наші.

Пам'ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека і не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте де і на яких напрямках зосереджені ці сили".

Деталі: Гуменюк просить людей не забувати про потужність інформаційного фронту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 20 листопада після 9 години ранку почалася повітряна тривога по всій території материкової України, тобто, окрім окупованого Криму, а завершилася після 10:45.

Теми: ППОвійнаРосія
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