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Россиянам не дает покоя наша ПВО, они пытаются вычислить позиции - Гуменюк

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 10:05
Россиянам не дает покоя наша ПВО, они пытаются вычислить позиции - Гуменюк
ПвО, ФОТО FLICKR

Россия пытается вычислить позиции украинской противовоздушной обороны, заявила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Им (оккупантам - ред.) не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты.

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Поэтому мы всегда просим не спешить предупреждать, что вот в таком регионе сработала ПВО, что взрывы, которые вы слышите, - спокойно, работают наши.

Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность и не надо оповещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете где и на каких направлениях сосредоточены эти силы".

Детали: Гуменюк просит людей не забывать о мощности информационного фронта.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 20 ноября после 9 часов утра началась воздушная тревога по всей территории материковой Украины, то есть, кроме оккупированного Крыма, а завершилась после 10:45.

Темы: ПВОвойнаРосcия
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