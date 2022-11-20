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Россиянам не дает покоя наша ПВО, они пытаются вычислить позиции - Гуменюк

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 11:05
ПвО, ФОТО FLICKR

Россия пытается вычислить позиции украинской противовоздушной обороны, заявила пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Им (оккупантам - ред.) не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройки, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты.

Поэтому мы всегда просим не спешить предупреждать, что вот в таком регионе сработала ПВО, что взрывы, которые вы слышите, - спокойно, работают наши.

Помните о том, когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность и не надо оповещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете где и на каких направлениях сосредоточены эти силы".

Детали: Гуменюк просит людей не забывать о мощности информационного фронта.

Напомним: 20 ноября после 9 часов утра началась воздушная тревога по всей территории материковой Украины, то есть, кроме оккупированного Крыма, а завершилась после 10:45.

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Темы: ПВОвойнаРосcия
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