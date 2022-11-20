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Росіяни скаржаться на зростання депресії - але не через війну, а через мобілізацію

Роман ПетренкоНеділя, 20 листопада 2022, 11:50
фото: медуза

У росіян на кінець 8 місяця війни фіксують зростання кількості скарг на депресію, воно почалося після 21 вересня, коли було оголошено мобілізацію в Росії.

Джерело: РБК з посиланням на психологічні центри РФ

Деталі: Після 21 вересня, дня оголошення часткової мобілізації в країні, соціологи повідомляли про зростання рівня тривожності у росіян. Опитані центри надання психологічної допомоги підтвердили: кількість звернень зі скаргами зросла порівняно з лютим, коли почалася війна.

До літа кількість тих, хто скаржиться на стрес, знижувалася до річного мінімуму

Фахівці зазначають, що після початку війни серйозного зростання кількості звернень не було.

В одному психологічному центрі розповіли, що перші два тижні отримували запити "що робити" і "як впоратися з тривогою", але потім кількість звернень помітно знизилася.

Нагадаємо: У вересні, перед мобілізацією, 70% росіян усе ще підтримували війну Росії проти України.

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Теми: Росіяпропагандавійнамобілізація
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