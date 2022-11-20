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Россияне жалуются на рост депрессии – но не из-за войны, а из-за мобилизации

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 11:50
фото: медуза

У россиян на конец 8 месяца войны фиксируют рост количества жалоб на депрессию, он начался после 21 сентября, когда была объявлена мобилизация в России.

Источник: РБК со ссылкой на психологические центры РФ

Детали: После 21 сентября, дня объявления частичной мобилизации в стране, социологи сообщали о росте уровня тревожности у россиян. Опрошенные центры оказания психологической помощи подтвердили: число обращений с жалобами выросло по сравнению с февралем, когда началась война.

К лету число жалующихся на стресс снижалось до годичного минимума

Специалисты отмечают, что после начала войны серьезного роста числа обращений не было.

В одном психологическом центре рассказали, что первые две недели получали запросы "что делать" и "как справиться с тревогой", но затем количество обращений заметно снизилось.

Напомним: В сентябре, перед мобилизацией, 70% россиян все еще поддерживали войну России против Украины.

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Темы: Росcияпропагандавойнамобилизация
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