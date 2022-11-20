Россияне жалуются на рост депрессии – но не из-за войны, а из-за мобилизации
У россиян на конец 8 месяца войны фиксируют рост количества жалоб на депрессию, он начался после 21 сентября, когда была объявлена мобилизация в России.
Источник: РБК со ссылкой на психологические центры РФ
Детали: После 21 сентября, дня объявления частичной мобилизации в стране, социологи сообщали о росте уровня тревожности у россиян. Опрошенные центры оказания психологической помощи подтвердили: число обращений с жалобами выросло по сравнению с февралем, когда началась война.
К лету число жалующихся на стресс снижалось до годичного минимума
Специалисты отмечают, что после начала войны серьезного роста числа обращений не было.
В одном психологическом центре рассказали, что первые две недели получали запросы "что делать" и "как справиться с тревогой", но затем количество обращений заметно снизилось.
Напомним: В сентябре, перед мобилизацией, 70% россиян все еще поддерживали войну России против Украины.