Чинний володар "Золотого м'яча" не зіграє на чемпіонаті світу: таке вперше за 44 роки

Нападник збірної Франції Карім Бензема не братиме участі у чемпіонаті світу з футболу – він отримав травму, перебуваючи у розташуванні національної команди в Катарі перед стартом ЧС-2022.

Джерело: Суспільне

Деталі: Повідомляється, що Бензема підходив до ЧС-2022 у статусі володаря "Золотого м'яча". У зв'язку із тим, що мундіаль вперше проводиться у зимовий період, найкращого футболіста світу у 2022 році визначали перед турніром.

Пропуск Бензема означає, що чемпіонат світу пропустить найкращий футболіст світу. Такого не було упродовж 44 років.

Для довідки: Востаннє чемпіонат світу з футболу проходив без чинного (на той момент) володаря "Золотого м'яча" ще у 1978 році. Тоді турнір пропустив нападник Алан Сімонсен: збірна Данії, яку він представляв, не відібралася до фінальної частини ЧС.

З того часу відбулося десять чемпіонатів світу, турнір у Катарі стане 11-м. На кожному з цих змагань чинний володар "Золотого м'яча" був присутній.

На чемпіонаті світу-2022 зіграють три гравці, які у минулому вигравали "Золотий м'яч": Ліонель Мессі (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роки), Кріштіану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) та Лука Модрич (2018).

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Для Бензема чемпіонат світу-2022 мав стати другим у кар'єрі.

Загалом за збірну Франції Бензема зіграв 97 матчів, у яких забив 37 голів.

Перший матч на чемпіонаті світу збірна Франції проведе проти Австралії 22 листопада.

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