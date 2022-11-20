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Действующий обладатель "Золотого мяча" не сыграет на чемпионате мира: такое впервые за 44 года

Ирина БалачукВоскресенье, 20 ноября 2022, 14:25
Действующий обладатель Золотого мяча не сыграет на чемпионате мира: такое впервые за 44 года
Карим Бензема. Фото gettyimages

Нападающий сборной Франции Карим Бензема не будет участвовать в чемпионате мира по футболу – он получил травму, находясь в расположении национальной команды в Катаре перед стартом ЧМ-2022.

Источник: Общественное

Детали: Сообщается, что Бензема подходил к ЧМ-2022 в статусе обладателя "Золотого мяча". В связи с тем, что мундиаль впервые проводится в зимний период, лучшего футболиста мира в 2022 году определяли перед турниром.

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Пропуск Бензема означает, что чемпионат мира пропустит лучший футболист мира. Такого не было на протяжении 44 лет.

Для справки: Последний раз чемпионат мира по футболу проходил без действующего (на тот момент) обладателя "Золотого мяча" еще в 1978 году. Тогда турнир пропустил нападающий Алан Симонсен: сборная Дании, которую он представлял, не отобралась в финальную часть ЧМ.

С тех пор состоялось десять чемпионатов мира, турнир в Катаре станет 11-м. На каждом из этих соревнований действующий обладатель "Золотого мяча" присутствовал.

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На чемпионате мира-2022 сыграют три игрока, которые в прошлом выигрывали "Золотой мяч": Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годы), Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и Лука Модрич (2018).

Для Бензема чемпионат мира-2022 должен был стать вторым в карьере. 

Всего за сборную Франции Бензема сыграл 97 матчей, в которых забил 37 голов.

Первый матч на чемпионате мира сборная Франции проведет против Австралии 22 ноября.

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Темы: спортфутбол
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