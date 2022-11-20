Відео з "розстріляними полоненими": омбудсмен повідомив про воєнний злочин РФ
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.
Джерело: Лубінець у Telegram
Пряма мова Лубінця: "У такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство.
Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними.
Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу".
Нагадаємо: У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.