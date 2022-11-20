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Відео з "розстріляними полоненими": омбудсмен повідомив про воєнний злочин РФ

Роман ПетренкоНеділя, 20 листопада 2022, 15:50
ФОТО ДМИТРА ЛУБІНЦЯ З FACEBOOK

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин – відкрили вогонь по військових ЗСУ.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "У такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство.

Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними.

Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу".

Нагадаємо: У Росії заявили про "живодерську сутність режиму Зеленського" і звернулися до міжнародних організацій у зв'язку з публікацією в телеграм-каналах відео, на яких, за твердженням РФ, українські військові вбивають російських полонених.

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Теми: Луганська областьвійнаомбудсменРосія
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