Видео с "расстрелянными пленными": омбудсмен сообщил о военном преступлении РФ
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что, воспользовавшись инсценировкой сдачи в плен, россияне совершили военное преступление - открыли огонь по военным ВСУ.
Источник: Лубинец в Telegram
Прямая речь Лубинца: "В таком случае российские военнослужащие не могут считаться военнопленными, а являются ведущими бой и совершающими вероломство.
Ответный огонь не является военным преступлением. Напротив, те, кто хочет воспользоваться защитой международного права для убийства - должны быть наказаны.
Единственной причиной гибели российских военнослужащих на территории Украины является преступная политика Российской Федерации, которая начала необоснованную геноцидную войну против украинского народа".
Напомним: В России заявили о "живодерской сущности режима Зеленского" и обратились к международным организациям в связи с публикацией в телеграмм-каналах видео, на которых, по утверждению РФ, украинские военные убивают российских пленных.