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У Катарі відкрили чемпіонат світу з футболу

Катерина ТищенкоНеділя, 20 листопада 2022, 17:10
У Катарі відкрили чемпіонат світу з футболу
відкриття чемпіонату світу з футболу 2022, фото Getty Images

На стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур у Катарі відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу.

Джерело: Суспільне спорт

 
відкриття чемпіонату світу з футболу 2022, фото Getty Images

Деталі: У планах організаторів було запросити на подію зіркових співачок Дуа Ліпи або Шакіри, проте обидві відмовилися від участі.

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Натомість головними героями відкриття стали оскароносний американський актор Морґан Фріман та соліст південнокорейського гурту BTS Чонгук.

Паралельно з низкою скандалів навколо мундіалю в Катарі, пов'язаних із порушеннями прав людини, одними з головних меседжів церемонії відкриття стали розмаїття та єднання, а також тема мрійництва.

Талісманом турніру став персонаж, який має вигляд традиційного арабського головного убору – куфії.

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Церемонія завершилася привітанням від еміра Катару Таміма бін Хамад Аль Тані та традиційним шоу феєрверків.

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Теми: футбол
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