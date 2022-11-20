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В Катаре открыли чемпионат мира по футболу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 17:10
В Катаре открыли чемпионат мира по футболу
открытие чемпионата мира по футболу 2022, фото Getty Images

На стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур в Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу.

Источник: Суспільне спорт

 

Детали: В планах организаторов было пригласить на событие звездных певиц Дуа Липу или Шакиру, однако обе отказались от участия.

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Зато главными героями открытия стали оскароносный американский актер Морган Фриман и солист южнокорейской группы BTS Чонгук.

Параллельно с рядом скандалов вокруг мундиаля в Катаре, связанных с нарушениями прав человека, одними из главных месседжей церемонии открытия стали разнообразие и единение, а также тема мечтательности.

Талисманом турнира стал персонаж, который имеет вид традиционного арабского головного убора - куфии.

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Церемония завершилась приветствием от эмира Катара Тамима бин Хамад Аль Тани и традиционным шоу фейерверков.

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Темы: футбол
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