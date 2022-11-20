Катар став першою командою в історії, яка програла матч-відкриття на домашньому ЧС

Матч-відкриття чемпіонату світу з футболу закінчився перемогою збірною Еквадору над господарями турніру з Катару з рахунком 0:2.

Джерело: Суспільне спорт, Трибуна

Деталі: М'яч вперше опинився у воротах катарців вже на третій хвилині. Проте в епізоді з голом напівавтоматичною системою визначення офсайдів вперше було скасовано м'яч на світовій першості - через ледь помітне положення поза грою в нападника гостей Майкла Естради.

Еквадор не зупинився та відкрив рахунок за 13 хвилин. Еннер Валенсія, чий гол було скасовано у перші хвилини поєдинку, відзначився з пенальті, впевнено розвівши м'яч та воротаря Саада Аль-Шіба по різних кутах.

Саме Валенсія, що на клубному рівні представляє "Фенербахче", став автором першого дублю на турнірі та встановив остаточний рахунок матчу-відкриття Мундіалю - 2:0. На 31-й хвилині він влучним ударом головою замкнув фланговий навіс від партнера Ангело Пресіадо.

Відтак господар чемпіонату світу вперше зазнав поразки у матчі-відкритті домашнього Мундіалю. У 22 попередніх випадках господарі здобули 16 перемог та звели 6 зустрічей до нічиєї.

Еквадорці стартували на своєму третьому Мундіалі, раніше виходивши до плей-оф одного разу - на ЧС-2006 у Німеччині, де південноамериканська команда вилетіла від Англії. Катар дебютував у фінальній частині чемпіонатів світу, автоматично пройшовши до групового раунду ЧС-2022 як господар турніру.

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Переможець матчу мав очолити таблицю квартету "А", де також гратимуть Нідерланди та Сенегал. Очна зустріч двох інших команд групи запланована на понеділок, 21 листопада.

Що передувало: 17 листопада регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха заявив, що Катар має перемогти Еквадор у стартовому матчі ЧС-2022 через те, що суперники отримають хабаря, пише "Трибуна".

"Ексклюзив: Катар дав хабаря 8 гравцям збірної Еквадору у розмірі 7,4 млн доларів, щоб вони програли матч-відкриття (1:0, гол у другому таймі). 5 катарський та еквадорських інсайдерів підтвердили це. Ми сподіваємось, що це неправда. Сподіваємось, що поширення цієї інформації вплине на підсумок. Світ має чинити опір корупції ФІФА", - написав Таха у своєму Твіттері.

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