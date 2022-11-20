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Катар стал первой командой в истории, проигравшей матч-открытие на домашнем ЧМ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 20 ноября 2022, 20:18
матч Катар-Эквадор 20 ноября, фото DeFodi Images via Getty Images

Матч-открытие чемпионата мира по футболу закончился победой сборной Эквадора над хозяевами турнира из Катара со счетом 0:2.

Источник: Суспільне спорт, Трибуна

Детали: Мяч впервые оказался в воротах катарцев уже на третьей минуте. Однако в эпизоде с голом полуавтоматической системой определения офсайдов впервые был отменен мяч на мировом первенстве - из-за едва заметного положения вне игры у нападающего гостей Майкла Эстрады.

Эквадор не остановился и открыл счет через 13 минут. Эннер Валенсия, чей гол был отменен в первые минуты поединка, отличился с пенальти, уверенно разведя мяч и вратаря Саада Аль-Шиба по разным углам.

Именно Валенсия, который на клубном уровне представляет "Фенербахче", стал автором первого дубля на турнире и установил окончательный счет матча-открытия Мундиаля - 2:0. На 31-й минуте он точным ударом головой замкнул фланговый навес от партнера Ангело Пресиадо.

Поэтому хозяин чемпионата мира впервые потерпел поражение в матче-открытии домашнего Мундиаля. В 22 предыдущих случаях хозяева одержали 16 побед и свели 6 встреч к ничьей.

Эквадорцы стартовали на своем третьем Мундиале, ранее выходя в плей-офф однажды - на ЧМ-2006 в Германии, где южноамериканская команда вылетела от Англии. Катар дебютировал в финальной части чемпионатов мира, автоматически пройдя в групповой раунд ЧМ-2022 как хозяин турнира.

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Победитель матча должен был возглавить таблицу квартета "А", где также будут играть Нидерланды и Сенегал. Очная встреча двух других команд группы запланирована на понедельник, 21 ноября.

Что предшествовало: 17 ноября региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха заявил, что Катар должен победить Эквадор в стартовом матче ЧМ-2022 из-за того, что соперники получат взятку, пишет "Трибуна".

"Эксклюзив: Катар дал взятку 8 игрокам сборной Эквадора в размере 7,4 млн долларов, чтобы они проиграли матч-открытие (1:0, гол во втором тайме). 5 катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это. Мы надеемся, что это неправда. Надеемся, что распространение этой информации повлияет на итог. Мир должен сопротивляться коррупции ФИФА", - написал Таха в своем Твиттере.

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Темы: футбол
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