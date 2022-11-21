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Трамп сказав, що не хоче повертатися у Twitter

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 00:58
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Незважаючи на те, що новий власник Twitter Ілон Маск розблокував обліковий запис експрезидента Штатів Дональда Трампа, той заявив, що не має наміру повертатися в соцмережу.

Джерело: заява Трампа під час з'їзду Коаліції єврейських республіканців, цитує Укрінформ

Деталі: Трамп повідомив, що він не має планів повертатися до Twitter, оскільки там "падає залучення користувачів і занадто багато фейкових акаунтів".

Натомість він запросив усіх прихильників приєднуватися до його власної соціальної мережі, тому що у неї "неймовірне охоплення користувачів" і в ній "набагато зручніше, ніж у Twitter".

Водночас Трамп схвалив придбання Маском соціальної платформи, назвавши його "персонажем, який завжди був йому симпатичний".

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Теми: Трампсоцмережі
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