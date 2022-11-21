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Трамп сказал, что не хочет возвращаться в Twitter

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 00:58
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Несмотря на то, что новый владелец Twitter Илон Маск разблокировал учетную запись экс-президента Штатов Дональда Трампа, тот заявил, что не намерен возвращаться в соцсеть.

Источник: заявление Трампа во время съезда Коалиции еврейских республиканцев, цитирует Укринформ

Детали: Трамп сообщил, что он не планирует возвращаться в Twitter, поскольку там "падает привлечение пользователей и слишком много фейковых аккаунтов".

Вместо этого он пригласил всех сторонников присоединяться к его собственной социальной сети, потому что у нее "невероятный охват пользователей" и в ней "гораздо удобнее, чем в Twitter".

В то же время Трамп одобрил приобретение Маском социальной платформы, назвав его "персонажем, который всегда был ему симпатичен".

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Темы: Трампсоцсети
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