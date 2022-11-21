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Обстріли ЗАЕС: МАГАТЕ зафіксувало вибухи поблизу реакторів

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 01:57
фото: МАГАТЕ

Ворожі обстріли Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 і 20 листопада у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) назвали одними з найбільш інтенсивних.

Джерело: заява гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі

Пряма мова: "Обстріли майданчику Запорізької АЕС вчора ввечері та сьогодні вранці призвели до пошкодження будівель, систем та обладнання, причому деякі вибухи сталися поблизу реакторів".

Деталі: У МАГАТЕ повідомляють, що рівень радіації на майданчику залишався в нормі, повідомлень про жертви не надходило.

Зовнішні джерела електропостачання ЗАЕС, які вже кілька разів виводилися з ладу під час війни, також не постраждали.

За словами експертів МАГАТЕ, керівництво об'єкту повідомило про пошкодження в декількох місцях включно з будівлею для зберігання радіоактивних відходів, спринклерні системи водойми-охолоджувача, електричний кабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання конденсату, а також міст між іншим реактором і його допоміжними будівлями.

"Нам вкотре пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб переконатися, що наступного разу не буде", - сказав Гроссі.

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Він додав, що проводить активні консультації зі світовими лідерами щодо останнього обстрілу ЗАЕС і наполягає на тому, що узгодження та впровадження зони ядерної безпеки і захисту навколо ЗАЕС має відбутися вже зараз.  

"Незважаючи на те, що не було прямого впливу на ключові системи ядерної безпеки на станції, обстріл відбувся у небезпечній близькості від них. Мова йде про метри, а не про кілометри. Хто б не вів вогонь по Запорізькій АЕС, він йде на величезний ризик і грає в азартну гру з життям багатьох людей", - наголосив Гроссі.

Що передувало: Вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі Запорізької АЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції пошкоджені.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕвійна
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