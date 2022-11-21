Обстрелы ЗАЭС: МАГАТЭ зафиксировало взрывы вблизи реакторов

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 и 20 ноября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали одними из самых интенсивных.

Источник: заявление гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси

Прямая речь: "Обстрелы площадки Запорожской АЭС вчера вечером и сегодня утром привели к повреждению зданий, систем и оборудования, причем некоторые взрывы произошли вблизи реакторов".

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Детали: В МАГАТЭ сообщают, что уровень радиации на площадке оставался в норме, сообщений о жертвах не поступало.

Внешние источники электроснабжения ЗАЭС, которые уже несколько раз выводились из строя во время войны, также не пострадали.

По словам экспертов МАГАТЭ, руководство объекта сообщило о повреждениях в нескольких местах, включая здание для хранения радиоактивных отходов, спринклерные системы водоема-охладителя, электрический кабель к одному из реакторов, резервуары для хранения конденсата, а также мост между другим реактором и его вспомогательными зданиями.

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"Нам в очередной раз повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз может не повезти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что в следующий раз не будет", - сказал Гросси.

Он добавил, что проводит активные консультации с мировыми лидерами относительно последнего обстрела ЗАЭС и настаивает на том, что согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС должно состояться уже сейчас.

"Несмотря на то, что не было прямого воздействия на ключевые системы ядерной безопасности на станции, обстрел произошел в опасной близости от них. Речь идет о метрах, а не о километрах. Кто бы ни вел огонь по Запорожской АЭС, он идет на огромный риск и играет в азартную игру с жизнью многих людей", - подчеркнул Гросси.

Что предшествовало: Утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремели более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены.