Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы ЗАЭС: МАГАТЭ зафиксировало взрывы вблизи реакторов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 21 ноября 2022, 01:57
фото: МАГАТЭ

Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 19 и 20 ноября в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) назвали одними из самых интенсивных.

Источник: заявление гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси

Прямая речь: "Обстрелы площадки Запорожской АЭС вчера вечером и сегодня утром привели к повреждению зданий, систем и оборудования, причем некоторые взрывы произошли вблизи реакторов".

Детали: В МАГАТЭ сообщают, что уровень радиации на площадке оставался в норме, сообщений о жертвах не поступало.

Внешние источники электроснабжения ЗАЭС, которые уже несколько раз выводились из строя во время войны, также не пострадали.

По словам экспертов МАГАТЭ, руководство объекта сообщило о повреждениях в нескольких местах, включая здание для хранения радиоактивных отходов, спринклерные системы водоема-охладителя, электрический кабель к одному из реакторов, резервуары для хранения конденсата, а также мост между другим реактором и его вспомогательными зданиями.

"Нам в очередной раз повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз может не повезти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что в следующий раз не будет", - сказал Гросси.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что проводит активные консультации с мировыми лидерами относительно последнего обстрела ЗАЭС и настаивает на том, что согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС должно состояться уже сейчас.

"Несмотря на то, что не было прямого воздействия на ключевые системы ядерной безопасности на станции, обстрел произошел в опасной близости от них. Речь идет о метрах, а не о километрах. Кто бы ни вел огонь по Запорожской АЭС, он идет на огромный риск и играет в азартную игру с жизнью многих людей", - подчеркнул Гросси.

Что предшествовало: Утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе Запорожской АЭС прогремели более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-2022: Англія розгромила Іран, США та Уельс розійшлися миром

Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы

видеоЗеленский о новых внеплановых отключениях: Должен быть бережливый подход у всех

Жить в режиме отключений, скорее всего, придется до конца марта – YASNO 

Эрдоган: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии

Беленюк заявил, что не может оставаться в "таком" НОК 

Все новости...
ЗАЭС
В районе ЗАЭС прогремело более 10 взрывов, повреждены здания – МАГАТЭ
"Энергоатом" должен срочно провести анализ безопасности эксплуатации ЗАЭС в случае подрыва Каховской ГЭС
ЗАЭС снова подключили к электросети: все 6 энергоблоков с питанием
Последние новости
23:58
В Европарламенте выступают против размораживания средств ЕС для правительства Орбана
23:48
Германия должна быть готова защищать свою территорию – министр обороны
23:45
тестВспомните, какими были украинские революции
23:42
видеоДень ЧМ-2022: Англія розгромила Іран, США та Уельс розійшлися миром
23:37
Херсонцев призывают поехать на зиму туда, где безопаснее: выезд и жилье бесплатны
23:24
видеоВпервые за 50 лет: космический корабль Orion облетел Луну на минимальной высоте
23:18
Столтенберг после провала переговоров Косово и Сербии: Силы НАТО готовы
23:07
На ЗАЭС есть большие повреждения, но ключевое оборудование в целости – МАГАТЭ
22:44
Зеленский говорит, что идет работа, чтобы Россия убралась с ЗАЭС
22:40
США: Есть все больше доказательств военных преступлений РФ в каждом регионе, где были оккупанты
Все новости...