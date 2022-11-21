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У ЗСУ прокоментували можливість передачі іранських ракет Росії

Ольга Глущенко Понеділок, 21 листопада 2022, 02:52
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

У Збройних силах заявляють, що Росія не зможе швидко розгорнути власне виробництво іранських дронів, а з приводу передачі ракет кажуть, що "треба готуватися до будь-яких викликів".

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Це залежить від багатьох чинників, передусім від бажання країн розгорнути це все (виробництво – ред.).

Явно, що не йдеться про тижні, явно, що йдеться про місяці. Однозначно, що це не буде швидко.

Тому що розгорнути можливо на якихось потужностях, просто завезти там, де вже є обладнання, але все одно все це потребує часу. І, як ми знаємо, в Росії цей процес може бути дещо затягнутий, може хтось захоче на цьому додатково ще й заробити".

"Війна перейшла в таку стадію, що дронів з’являється все більше, і вони несуть загрозу, від неї треба як захищатися, так і самим нарощувати такі дрони, баражуючи боєприпаси, які можуть вражати противника в тилу".

Деталі: Він нагадав, що Росія і сама виробляє безпілотники, як ударні, так і розвідувальні. На думку Ігната, Іран хоче уникнути санкційного тиску після передачі РФ креслення до своїх дронів.

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На питання, чи досі є ймовірність передачі Іраном Росії ракет, речник Повітряних сил припустив, що в силу певних дипломатичних факторів цей процес міг уповільнитися, але готуватися варто до всього.

"Можливо, увімкнено якісь дипломатичні ресурси, переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають. Будемо сподіватися, що терорист не отримає цих ракет, це дещо полегшить навали. Можемо лише сподіватися, треба готуватися до будь-яких викликів", – додав він.

Нагадаємо: Іран та Росія уклали угоду про виробництво безпілотників на російській території.

Теми: війнаІранРосіязброя
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